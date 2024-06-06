[レア]MAGLIANO カーキ Coppola キャップ ハンチング

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着用機会がなくなったため出品致します。購入時に付いてきた袋も一緒にお付けいたします。二次流通に出回ることが少ないレアな商品です。あくまで中古品であるということをご理解のうえご購入お願い致します。定価:43000円コットンキャンバスのキャップ。カラーはカーキ。サイズはM・背面にロゴ刺繍サプライヤーカラー：Militarysurplus100%コットン.イタリア製。#magliano#ミリタリー#Arte#BlackWeirdos#DAIRIKU#ErniePalo#FengChenWang#JOHNLAWRENCESULLIVAN#kolor#KotaGushiken#kudos#LITTLEBIG#MaisonMargiela#MaisonMIHARAYASUHIRO#MATSUFUJI#NobuyukiMatsui#RANDY#SHOOP#SOSHIOTSUKI#sugarhill#Tamme#Jieda#BLUFCAMP#TTTMSW#YUKIHASHIMOTO#8on8#DELADA#order#KAIKO#AURALEE#TOGAVIRILIS#JUNUSED#Aeta#Arte#Antwerp#betapost#BLESS#HIDAKA#NAMACHEKO#OmarAfridi#PHINGERIN#saby#whowhat