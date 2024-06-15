ブルガリ ベルト スクエア アショーマ ダークブラウン シルバー金具 男女兼用

#元アパレル店員Kの小物一覧 はこちら○アイテムBVLGARIブルガリスクエアアショーマダークブラウンシルバー金具メンズレディースユニセックス男女兼用通勤通学46/115○サイズ全長約109cm（バックル含む）バックル約7cmベルト幅約3.5cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで約90cm次にここから2.5cmずつ（100cmまで）○状態レザーの小傷、長さ調整の為途中部分でカットし縫い合わせておりますが、使用には全く問題ございません。画像にてご確認くださいませ。目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います◎○カラー焦茶色 ダークブラウン○素材レザー 本革 ○付属品なし○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古着にご理解がない方は購入をお控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトリサイクルショップ#元アパレル店員Kの小物一覧 はこちら管理番号Y1018-603-174-438



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