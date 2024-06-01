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ルイヴィトン美品エピエナメルベルト
商品番号 C74473310784
商品名

ルイヴィトン美品エピエナメルベルト
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材···エナメルベルト幅3.8センチバックル横幅8.3センチベルト長さ91センチルイヴィトンのエナメルのベルトです。美品、箱ありです。エナメルが少しペタッとします。金具の下の部分に小さな黒っぽい点があります。大手買取店で査定して貰いそれなりのお値段がつきましたので、お値下げは致しかねます。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit25586.html
http://narcologia.ru/goods/influenza913693.html
http://narcologia.ru/goods/browse643091.html
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