

New Era Cap 3/8 ツバ裏グリーン ニューエラ ドジャース キャップ | フリマアプリ ラクマ



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今国内外で大流行しているニューエラのカスタムキャップ！！大変貴重なレトロジャージースクリプト！ベースには昔のドジャースのチームカラーであるグレーとロイヤルブルーを使用細部にまでこだわりのあるデザインとなっております。アンダーバイザーはグリーンそしてサイドパッチ付きと完璧な仕様！日本未発売モデルですので他の方とカブることはほとんどないと思います。大人気サイズ73/8は1点のみ買い逃しなく！！こちらのロサンゼルスドジャースグリーンアンダーバイザーは早いもの勝ちとさせていただきます。【商品名】ＮＥＷＥＲＡ新品59FIFTYLADodgersRetroJerseyScript2ToneCapGrey/RoyalBlueGreenUndervisorBrimWithSidePatchSize73/8(58.7cm)海外正規店購入新品未使用正規品【COLOR】グレー/ロイヤル ツバ裏グリーン【Size】73/8(58.7cm)【商品の状態】使用状況:新品未使用正規品注意事項:ファイナルセールとさせていただきます。【発送】既に日本にございます。入金確認後、2日以内での発送となります。【その他】不明点はご質問ください。落札後24時間以内にご連絡無い場合、また落札後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。SUPREME23SS、23AW商品やNY買い付け品を他にも出品しております。あわせて宜しくお願い致します。カラー···グレー/ブルー形···ベースボール素材···ポリエステル