超レア カスタム 90s NIKE キャンプキャップ　ジェットキャップ

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コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します！私の他商品になります→#すけすにキャップ【商品名】ヴィンテージナイキナイロンカスタムキャップ 帽子赤 紺 ブルーグラス【状態】中古 ヴィンテージですので多少の使用感ある中古になります。トップに目立たない汚れがありますが大きなダメージはなくまだまだ着用できます。【サイズ】フリーサイズ希少なヴィンテージNIKEのナイロンを使用したカスタムキャップになります！世界に一つだけのキャップになります！！propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）ecwcs（エクワックス）newera（ニューエラ）NIKE（ナイキ）adidas（アディダス）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、ステューシー、supreme、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います！【ご案内】他にも断捨離してますのでUSA製80s90sUSEDヴィンテージアメカジオールドスケート古着から春夏物はカットソーシャツTシャツ秋冬物はトラックジャケットスウェットパーカージャケットダウンフリースナイロンアノラック等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー、ハットなども出品してます！#すけすに古着からご覧ください。