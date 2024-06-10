LOEWE ロエベ ハウルの動く城 ヒン アナグラムTシャツ L

覧いただきありがとうございます。コットンジャージーのクルーネックTシャツLOEWEとアナグラム刺繍入りフェイクポケットカラー：ホワイトサイズ：Mサイズ着丈：68cm肩幅：46cm身幅：52cm袖丈：22cm平置きでの測定ですが、素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。商品写真は、お使いのＰＣ環境等により、実物と多少異なって見える場合がございます。海外正規品です。海外ノベルティ品にご理解のある方のみご購入下さいどうぞよろしくお願いします。



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