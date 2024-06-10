supremeボックスロゴメッシュバッグ×ニューエラキャップ希少!!!

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ご覧頂きありがとうございますm(__)mSupreme23AWBOXLogoMeshBacNewEreCap!!!今年2023年Supremeオンラインで購入したばかりです！！！確実正規品です！今年出たばかりの商品です。販売数が少ない、かなり希少な商品になりお買い得です!!!試着しかしてなく大切に保管していました。未使用に近い極美品の商品になります!!!激安!!!お買い得!!!大人気のボックスロゴが目立ちカッコいいです♪カラー：ブラックサイズ：60.6cm＊コンパクトに軽く折りたたみ、発送致しますが、型崩れが気になるお方は箱にいれますので、プラス800円になりますm(__)m伝えて下さいm(__)m★返品交換など受け付けませんのでご了承下さい。タバコの匂いなど気になるお方もご遠慮ください。神経質なお方もご遠慮ください。何らかの不備が御座いましても当方では責任を負いかねますのでご了承下さいm(__)m12000円からのお値下げ品です!!!即購入OKです!!!即日発送致します!!!