描き下ろし百合絢斗抱き枕カバー ヤリチン☆ビッチ部

【描き下ろし百合絢斗抱き枕カバー】30000円くらいで取引されているものなこと、また、2018年のコミケで真夏に早朝から並んで購入できたかなり貴重な商品かと思いますので、今現在大幅なお値下げが厳しく……申し訳ございません……！画像3枚目のように、服を脱がせて上半身裸にすることができます。袋から出して、袋に入っていたときと同じ折り畳み方で畳み、グッズ専用のウォークインクローゼットの中の棚に平らに置いて保管しておりました。・喫煙なし・ペットなしですが、個人保管ですので神経質な方は購入をお控えください。大切に保管しておりましたが、自宅での保管にご理解のある方、袋から出して保管していたことをご理解いただける方のみご購入くださいますと幸いです。未使用ヤリチンビッチ部 ヤリ部 ヤリチン☆ビッチ部 おげれつたなか 百合くん百合絢斗bodypillowcovercushionYarichinBitchClubOgeretsuTanakaAyatoYuriTakuyaSatōグッズ種類···抱き枕/クッション



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