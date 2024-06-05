ポークチョップ　メッシュキャップ/PORKCHOP BLACK

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新作ポークチョップのメッシュキャップになります。新品・未使用品カラー BLACK※型崩れしないよう、箱に入れて発送させて頂きます。USA製のボディーを使用し、BADTOYSロゴがプリントで入ります。スナップバックタイプでフリーサイズで被っていただけます。※海外製ボディーを使用しており、まれに糸のほつれや、帽体によれ等が発生し、個体差がある場合がございます。GARAGESUPPLYとしての商品としてご理解の上、ご購入下さい。【素材】フロントボディ:ポリエステル100％メッシュボディ:ナイロン100%その他にも色々な商品を取り扱ってますので是非ご覧になってみて下さい。何かありましたらコメントどうぞ。宜しくお願い致します^^ポークチョップポークチョップガレージサプライPORKCHOPチャレンジャーCHALLENGERラッツRATSマシスMASSESエムアンドエムM\u0026MネイバーフッドneighborhoodスタンダードカリフォルニアサブカルチャーサムズSAMSハーレーオモシーチャンネルHWY東京インディアンズキムタク木村拓哉長瀬智也