超美品！2020年購入！クロムハーツ ウェーブウォレット 財布

即日配送可能です。Chromeheartswavewallet柄・デザイン無地財布形二つ折りカラーブラック2020年にクロムハーツの直営店舗で購入致しました。確実正規品です。使用期間短くて、美品でシボもあります。付属品、画像記載のインボイスをお付けし発送致します。宜しくお願い申し上げます。



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