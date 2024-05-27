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超美品！2020年購入！クロムハーツ ウェーブウォレット 財布
商品番号 D61210736153
商品名

超美品！2020年購入！クロムハーツ ウェーブウォレット 財布
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 34,236 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即日配送可能です。Chromeheartswavewallet柄・デザイン無地財布形二つ折りカラーブラック2020年にクロムハーツの直営店舗で購入致しました。確実正規品です。使用期間短くて、美品でシボもあります。付属品、画像記載のインボイスをお付けし発送致します。宜しくお願い申し上げます。
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