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アージェントグリーム ウォレットチェーン　ゴースト　スカルタイプ　50cm
商品番号 H17300663370
商品名

アージェントグリーム ウォレットチェーン　ゴースト　スカルタイプ　50cm
ブランド名 アージェントグリーム
特別価格 税込 22,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アージェントグリーム　ゴーストウォレットチェーン　ラージタイプラージコマ　スカルタイプシルバー925全長50cmクリップ動作問題なく、歪みもありません。シルバー特有の傷、くすみ、いぶしがあります。付属品はありません。中古になりますのでご理解頂ける方御願い致します。コンパクトボックスで発送致します。
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