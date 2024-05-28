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エレファント　象革 象皮ベルト メンズ 日本製
商品番号 T96050258629
商品名

エレファント　象革 象皮ベルト メンズ 日本製
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 10,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...象本革【送料無料】稀少、最高級皮革素材の象の革のベルトです。　幅35mm　全長およそ122cm、5個のピンホールの位置は、102.5cm,105cm,107.5cm,110cm,112.5cmサイズ調整はバックルをはずしカットしてください。　裏側には牛皮革を使用★カラー：ブラック★定価60500円★送料無料
http://narcologia.ru/goods/Lincoln34902.html
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