新品 スティングレイ長財布 フラット加工 メンズ エイ革 ブラック 本皮

【フォロー割】【リピーター割】がございます。詳しくはプロフィールをご確認ください。ご覧いただき、まことにありがとうございます！他にもメンズ・レディース関わらず、時計・アウター・スニーカーなど扱っていますので、こちらのラインナップもぜひご覧くださいませ↓↓↓#OVERSEASSHOPの商品一覧クロコダイル、スティングレイ、パイソン商品一覧はこちら#OVERSEASSHOPのレザー製品スティングレイ財布スティングレー長財布新品スティングレイ長財布フラット加工メンズエイ革ブラックフラット加工済みのスティングレイ長財布（ブラック・ホックボタン式）です。※メンズ、レディース用艶ありスティングレイ【生産国】Thailand【カラー】ブラック【サイズ】横幅：約20cm/縦幅：約10cm/厚み：約3.0cm■ホックボタン式■小銭入れ×1（ファスナー式）■札入れ×4（ジャバラ式）■ポケット×2■カード入×12内側の素材にも上質レザー（牛）を使用。美しい輝きを放つ、スティングレイ（エイ革）エイ革（スティングレイ）は、幸福の魚（ラッキーフィッシュ）と呼ばれ、”泳ぐ宝石”と称されています。商品は新品・本物ですが、商品写真は撮影環境によって色味の違いが出てきてしまう場合がございます。同一品であっても、柄出等、製造工程や工場の違いによってそれぞれ状態が異なる場合がございます。予めご了承下さい。全面に【海の宝石】と言われる美しいスティングレー(エイ皮)を使用しており、手間のかかるフラット加工(表面を平らに削ること)をすることにより生まれる光沢がとても綺麗です。内側は柔らかいソフトレザーを使用しており、収納も多く、ラウンドファスナータイプで見開きタイプとなっており使い勝手も抜群です。表記サイズも数ミリ異なる場合がございます。製造工程における若干のキズ・汚れがある場合がございます。●梱包・発送についてクッション材・緩衝材を使用し、丁寧に段ボールに梱包し発送させていただきます。●返品等について商品到着後、製品に問題があった場合、返品等、誠意をもって対応いたしますのでご安心くださいませ。



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