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【未使用品】uniform experiment FRAGMENT Tシャツ
商品番号 Y49338953348
商品名

【未使用品】uniform experiment FRAGMENT Tシャツ
ブランド名 ユニフォームエクスペリメント
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【BRAND】uniformexperimentユニフォームエクスペリメント【ITEM】2022SSUE-22007FRAGMENT:DONDIWHITES/SGRAFFITIWIDETEEフラグメントグラフィティワイドTシャツ【SIZE】表記サイズ：1着丈：約69.5cm肩幅：約45cm袖丈：約24.5cm身幅：約57cm【COLOR】ホワイト【MATERIAL】コットン100%【CONDITION】10/10新品、未使用品です。
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