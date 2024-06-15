Visual Reports　BLACK RAIN Tee　新品　BD

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●匿名配送！●入金確認後２４時間以内に発送します！●まとめ買いで割引します！！●梱包の都合上、袋は畳んで発送します。VisualReports BLACKRAINTee XLサイズ 新品未使用 紙タグ 専用袋付き です。 アルバム BLACKRAIN/THESEXORCISTリリースを記念して作られた、CDジャケットを落とし込んだTeeシャツです。BLACKRAINa.k.a.黒い雨ということで、広島に投下された原子爆弾リトルボーイ、そして、キノコ雲がデザインされています。蓄光(GLOWINTHEDARK)仕様で、暗闇で妖しくひかります。ナイトレイド関連Tee、多数放出中！以下のハッシュタグより飛べます。#nitraid等Teeシャツ放出中ヘンタイのヘンタイによるヘンタイの為のヒップホップ！ストリートで話題を浚う性なる祈祷師=THESEXORCISTの首謀者。世代を超えた最強タッグ:B.D.\u0026NIPPS。遂に共同名義作品をリリース！\"TETRADTHEGANGOFFOUR\"で相性の良さは証明済み。絶対に変態になりたいキャンペーン遂に開始!セクソシスト、ブダマフィア、atomicbomb、無差別soundboykiller、BDtheBrobus、グロウインザダーク、buddabrand、nitrow、nitraid、backchannel、visualreports、chopnroll、crsb、raidbackfabric、goretex、blackcoffeez、ナイトロウ、ナイトレイド、バックチャンネル、ビジュアルレポート 好きにも！#nitraid#nitrow#HIDEANDSEEK#ハイドアンドシーク#NITROMICROPHONEUNDERGROUND#ニトロ#リアルウィード#dopeforest#realweed#クレイジーサバンナ#crazysavannanitromicrophoneundergroundカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春,夏,秋