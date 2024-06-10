アンダーカバー　蜘蛛巣城 Tシャツ

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UNDERCOVER20aw蜘蛛巣城のTシャツです。何度か着用していますのでご理解ある方のみお願いします。サイズは3表記日本サイズのLくらいです。実寸：約（肩幅49.5身幅54袖丈22.5着丈68）㎝UNDERCOVERアンダーカバーアンカバ黒澤明蜘蛛巣城