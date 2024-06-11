ミスターフリーダム デニムキャップ

「MFSC\"MADEINUSA\"MALIBUDENIM5PANELSSNAPBACKHAT」。ヴィンテージの1970年代～80年代のヴィンテージトラッカーキャップをイメージソースにしたオリジナルトラッカーキャップ。生地にはオリジナル11ozマリブデニムを使用。ゴアゴアの淡いブルーが特徴的なオリジナルデニム。各部縫製は70年代に見られるチェーンステッチを多用しており、被り込む事で色落ちやアタリが顕著に生まれてきます。スナップバックで調節出来るのでサイズはフリーサイズ。SIZE:FREE※未洗いこちらで未使用品を購入しましたが試着程度でかぶる機会がないため出品します。



MISTER FREEDOM



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ミスターフリーダム、あのデニムキャップに新色登場！！【MFSC ...



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