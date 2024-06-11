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ミスターフリーダム デニムキャップ
商品番号 F90419023444
商品名

ミスターフリーダム デニムキャップ
ブランド名 ミスターフリーダム
特別価格 税込 3,060 円
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商品詳細

「MFSC\"MADEINUSA\"MALIBUDENIM5PANELSSNAPBACKHAT」。ヴィンテージの1970年代～80年代のヴィンテージトラッカーキャップをイメージソースにしたオリジナルトラッカーキャップ。生地にはオリジナル11ozマリブデニムを使用。ゴアゴアの淡いブルーが特徴的なオリジナルデニム。各部縫製は70年代に見られるチェーンステッチを多用しており、被り込む事で色落ちやアタリが顕著に生まれてきます。スナップバックで調節出来るのでサイズはフリーサイズ。SIZE:FREE※未洗いこちらで未使用品を購入しましたが試着程度でかぶる機会がないため出品します。
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