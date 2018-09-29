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HELMUT LANG ウォレット
商品番号 M27298317016
商品名

HELMUT LANG ウォレット
ブランド名 ヘルムートラング
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

某オークションサイトで美品として購入しましたが、使わずに暗所で保管していました。目立つような傷汚れはありませんが、ご理解ある方のみご検討お願いいたします。縦:約11cm横:約12cmマチ:約1.5cm■札入れ⇒2箇所■小銭入れ⇒1箇所■カード入れ⇒6箇所■ポケット⇒4箇所財布形···二つ折り
http://narcologia.ru/goods/freezer96398.html
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