HELMUT LANG ウォレット

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某オークションサイトで美品として購入しましたが、使わずに暗所で保管していました。目立つような傷汚れはありませんが、ご理解ある方のみご検討お願いいたします。縦:約11cm横:約12cmマチ:約1.5cm■札入れ⇒2箇所■小銭入れ⇒1箇所■カード入れ⇒6箇所■ポケット⇒4箇所財布形···二つ折り