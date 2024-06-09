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値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ　VERSO コインケース付きウォレット
商品番号 H53061168452
商品名

値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ　VERSO コインケース付きウォレット
ブランド名 カミーユフォルネ
特別価格 税込 37,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】カミーユフォルネ　VERSOコインケース付きウォレット内側のカード用ポケットとコインケースのフラップにあしらわれたアリゲーターが高級感あふれた逸品です。百貨店の催事で購入しましたが、使用機会がないため思い切って出品します。※専用箱のみ付属します。VERSO(ヴェルソ)シリーズ牛革と厳選されたアリゲーターのコンビネーションが魅力。開いた時にさりげなく見えるアリゲーターは宝石のように美しく輝き、フランスのエスプリ漂う逸品となります。サイズ：11.5×9.5㎝仕様：スナップ付きコインケース1、札入れ2、カード用ポケット4定価¥143,000（税込）カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革
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