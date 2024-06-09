

値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット



値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット 値下げ【新品未使用】カミーユフォルネ VERSO コインケース付きウォレット

【新品未使用】カミーユフォルネ VERSOコインケース付きウォレット内側のカード用ポケットとコインケースのフラップにあしらわれたアリゲーターが高級感あふれた逸品です。百貨店の催事で購入しましたが、使用機会がないため思い切って出品します。※専用箱のみ付属します。VERSO(ヴェルソ)シリーズ牛革と厳選されたアリゲーターのコンビネーションが魅力。開いた時にさりげなく見えるアリゲーターは宝石のように美しく輝き、フランスのエスプリ漂う逸品となります。サイズ：11.5×9.5㎝仕様：スナップ付きコインケース1、札入れ2、カード用ポケット4定価¥143,000（税込）カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···二つ折り素材···本革