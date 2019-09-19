プラダ 2MH021 シティスポーツ レザー 三つ折り財布 小銭入れ付き ...

ご質問、お値下げ希望はお気軽にコメントください。【アイテム】プラダ2MH021シティスポーツレザー三つ折り財布 小銭入れ付きPRADAPORTAFOGLIOPATTINACITYSPORTNERO【状態】目立った汚れもなく、全体的にきれいな商品です。【カラー】黒 ブラック NERO※写真と実物の見え方が若干異なることもございますので、予めご了承ください。【サイズ】ヨコ9.3cmxタテ7cmx2.5cm【素材】CITYSPORT（カーフ)その他ブランド商品一覧はこちら#いしゃかたのブランド品#いしゃかたのプラダ【管理番号】A0576C大阪府公安認可の正規ブランド品買取販売店から購入した鑑定済み商品です。



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