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ニューエラ　new era メッツ　Mets レアカラー
商品番号 U68970644351
商品名

ニューエラ　new era メッツ　Mets レアカラー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,510 円
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商品詳細

【商品説明】ニューエラのcustomefittedのニューヨークメッツです。つば裏カスタムです。【サイズ】73/8【状態】新品未使用⭐️値下交渉可能⭐️即購入大歓迎ストライプ　ピンストつば裏ミント　ミントブリム　ミントアンダーバイザー　tiffanyblue大谷翔平　グレーブリム　崎山つばさ　ailesjapanグレーアンダーバイザーpopupグレーボトムカスタムキャップ5950fittedつば裏ピンクピンクボトムnewyorkyankeesニューヨーク　NYNYCaf1エアフォース1airforceワッペンjpthewavylex¥ellowbucksニューエラneweraneweraカスタムキャップつば裏グレーグレーブリムドジャース朝岡周metsyankeesstripeストライプポップアップピンストライプ沼ERA部
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