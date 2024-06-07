クロス☆ウォレット☆ 1zip クロスボール チェーン セット

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商品詳細
証明書が無い為、格安で出品ウォレット1zipクロスウォレットチェーンのセットウォレットチェーンのみノーブランドのシルバー925※チェーンの一部がかけて補修あり画像7参照(リングで繋ぎ合わせてある)#クロスボール#クロスボタン#1zip#RINKAN渋谷店証明書紛失8年前にRINKAN渋谷店で自己購入
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