STUSSY ジェットキャップ 美品 !!! 紺タグ 90s

STUSSYジェットキャップMadeinDominicanREP.珍しいデザイン！紺タグオリジナル試着程度、ほぼ未使用。25年位前の商品になります。保管にともなう多少のヨゴレやキズ、色あせなど、ご了承ください。●サイズ：フリー 〜約60cmまで サイズ調節可 マジックテープ ツバの長さ：約7㎝ 帽子の深さ：約8〜9㎝ ※素人採寸の為、誤差がある事ご了承下さい。●カラー：ベージュ ※撮影状況やご使用のパソコン環境により、 実物と多少色が異なる場合があります。●素材：綿 100%●状態：長期保管にともなうキズ、ヨゴレ、 色あせあり。 未洗濯。商品タグなし。 たたみジワあり。●その他、注意事項： デザインなどは写真にてご確認下さい。★色に関しては、パソコンやスマホによっては実際の 色と多少異なる場合があります。上記をお読みになり、了承いただけた方のみ、ご購入をおねがいします。たたんでメルカリ便、リサイクル梱包で発送いたします。#STUSSY#ステューシー#6枚パネル#ベースボールキャップ#5枚パネル#ジェットキャップ#スプーンビル#紺タグ#白タグ#90s#キャップ#ロゴ#USA製#未使用#ワッペン#珍品#レア#STUSSYSPORT#裏原#古着#oldstussy#vintage#ビンテージ#ヴィンテージ#希少#アメカジ#US古着#アメリカ古着#正規品#ステューシー#oldステューシー#オールドステューシー#supreme#シュプリーム素材···コットンカラー···ベージュ



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