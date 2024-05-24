バーバリー 折り財布 札入れ エンボスチェック レザー 黒 ノバチェック ...

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商品詳細
BURBERRYバーバリー折り財布札入れエンボスチェックレザー黒ノバチェック(内側)【サイズ】縦幅 約9.5cm横幅 約12cmまち幅 約1.5cm【素材】レザー【色】黒【仕様】札入れ部分×2 カードポケット×5外側目立つ傷や汚れはありません。内側目立つ傷や汚れはありません。購入元大手リサイクルショップにて真贋済の品物です。購入前にプロフィールを確認ください。#miyabiの財布→まとめてご覧になれます。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/preference347738.html
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