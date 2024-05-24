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バーバリー　折り財布　札入れ　エンボスチェック　レザー　黒　ノバチェック
商品番号 N64571444975
商品名

バーバリー　折り財布　札入れ　エンボスチェック　レザー　黒　ノバチェック
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 3,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BURBERRYバーバリー折り財布札入れエンボスチェックレザー黒ノバチェック(内側)【サイズ】縦幅　　約9.5cm横幅　　約12cmまち幅　約1.5cm【素材】レザー【色】黒【仕様】札入れ部分×2　カードポケット×5外側目立つ傷や汚れはありません。内側目立つ傷や汚れはありません。購入元大手リサイクルショップにて真贋済の品物です。購入前にプロフィールを確認ください。#miyabiの財布→まとめてご覧になれます。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
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