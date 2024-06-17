24時間以内発送 完売品 激レア 紺色 S Logo 6-Panel Cap

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〜24時間以内発送〜完売品・希少モデル他にもキャップ出品中14ssSupreme®SLogo6-PanelCapsupreme店舗購入品カラー：紺ネイビーnavyサイズ：フリー(アジャスターで調節可能)使用感や部分的に色褪せや色移りが見られますが、着用に支障は無いのでまだまだこの先もお使い頂ける商品です。中古品ですので画像にてご判断頂き、過度に神経質な方はお取引をご遠慮下さい。シュプリーム定番のSロゴ6パネルキャップです。フロントにはSロゴが刺繍され、バックには同じくSUPREMEロゴがアーチ状に入ります。ストラップ部分にはレザーが採用され、Sロゴファンなら1つは持っておきたい一品です。シンプルなデザインでどんなスタイルにも合わせやすく、シーズン・男女問わずお使い頂けるアイテムです。即購入可です。ご検討の程よろしくお願い致します。他にもsupreme商品を出品しておりますので、ご覧下さい。#まとめ買い歓迎不明点は必ず購入前に、納得されるまでお尋ね下さい。商品説明文と写真は全て私のオリジナルです。無断転載・コピペを発見次第、規約に従い、妥協無く対応致します。シュプリームボックスロゴBoxLogoニューエラNewEraバンダナbandanaミリタリーmilitaryジャガードjacquardウォッシュドwashedツイルtwillチノchinoデニムdenimslogoリップripストップstopピグメントpigmentワールドworldフェイマスfamousゴアテックスgoretexコーデュラcorduraキャンプcampキャップ帽子ニット帽ビーニーbeanieシックスパネルファイブパネルレディース芸能人木村拓哉キムタク窪塚洋介こむどっとコムドットエグザイルEXILE三代目3代目JSB登坂野村岩田今市jordanジョーダンNIKEナイキdunkダンク18ss18aw18fw19ss19fw19aw20ss20fw20aw21ss21aw21fw22ss22aw22fw23ss23aw23fw98