90´S 当時物 STAR WARS ダースモールTシャツ スターウォーズ

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商品詳細
当時の貴重な海外購入品！！スターウォーズ ダースモール プリントTシャツ海外でも人気のデザインで価格が上がっております。市場にはあまり出回っておりません。メルカリでも、このデザインは出品されていないのでレアです。ビンテージは全て1点もので同じサイズ感のモノはございませんのでお買い逃しなく！当時、アメリカで購入しました。◯ブランドスターウォーズ シス ダースモール エピソード1Starwarssithdarthmaul90sStarWarsEpisode1TheDarkSideDarthMaulMoviePromoTeeＬ Black/1999◯状態とても着やすいデザインシミや毛玉、ダメージ無し、着用感有り出品の為、洗濯しました。◯素材綿100%メキシコ製◯サイズアメリカＬサイズですので、ユニクロメンズ レギュラーＸＬサイズ位です。背丈 約 76ｃｍ背幅 約 48ｃｍ身幅 約 55ｃｍ袖丈 約 22.5ｃｍ裄丈 約 48ｃｍ裾幅 約 55ｃｍ◯色ボディ 黒 ブラック印刷 白 赤 黒 黄緑 ◯発送宅急便コンパクトヤマト運輸匿名配送 送料込み追跡あり◯その他古着なので生地、首元のヨレがございます。古着に馴染みのない方、匂いに敏感な方はご遠慮ください。⭐️何か問題点がございましたら、評価前にご相談ください。対応させていただきます。よろしくお願いいたします。
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