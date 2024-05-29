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challenger 初期Tシャツ　チャレンジャー　長瀬着用　３
商品番号 U48227114461
商品名

challenger 初期Tシャツ　チャレンジャー　長瀬着用　３
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

challengerの古着Tシャツです。胸ポケット付きです。発売当時、自分で購入して、そのまま保管してました。15年近く前なので記憶が曖昧ですが、恐らく新品未使用だと思います。タグや袋ありません。クローゼットの暗所にて保管してました。サイズLです。着丈69身幅55肩幅46袖丈17.5宜しくお願い致します。
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