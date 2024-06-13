新品 EMPORIO ARMANI Y4S201 YDD6G 80001 ベルト

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商品詳細
★☆ご注文時にご希望のサイズをコメントください☆★（国内発送、送料無料、新品）【商品名】★2023SS★EMPORIOARMANIエンポリオアルマーニY4S201YDD6G80001メンズベルトレザー製ブラック（新品）【品番】Y4S201YDD6G80001【カラー】80001：ブラック金具：シルバー【素材】レザー【サイズ】ベルト幅約4.0cm、バックル約H5.5cmW5.7cmベルトの長さ85：全長約104cm（80cm〜90cm、5つ穴）90：全長約109cm（85cm〜95cm、5つ穴）95：全長約114cm（90cm〜100cm、5つ穴）【付属品】保存袋、専用箱、製品管理タグ、ケアカード【買い付け地】イタリアEMPORIOARMANI正規代理店【参考価格】19,800円（税込み）素材...本革カラー...ブラック★☆ご注文時にご希望のサイズをコメントください☆★
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