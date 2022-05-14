ガードナーベルト XLサイズ

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ガードナーベルト正規品XLサイズAmazonで購入しました。数回着用しましたが、いずれも5分以内の着用です。中古品のため、ご理解いただける方のみご購入ください。箱に少し傷がありますが、中身に影響はありません。即購入可能です。気になることがあれば、お気軽にコメントください。