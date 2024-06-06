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【美品】PRADA プラダ 長財布 レザー ブラック メンズ サフィアーノ 黒
商品番号 G35977899351
商品名

【美品】PRADA プラダ 長財布 レザー ブラック メンズ サフィアーノ 黒
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADA二つ折り長財布レザーブラックメンズサフィアーノレザーが高級感ある、プラダの長財布です♪フロント部分にある三角プレートのロゴマークがさり気なくてオシャレ♪収納ポケットが豊富で使いやすいお品となっております♪【サイズ】約縦19.1×横9.2×マチ2cm多少の誤差はお許しくださいカードケース×13お札入れ×1小銭入れ×1その他ポケット×4【シリアル】62B【付属品】なし【状態】外観特に目立つ汚れやダメージは無く全体的にキレイな状態です◎内観コインケース部分に薄汚れが少し見られますが、そのほか目立つダメージは見られません◎若干タバコのにおいがしますので予めご了承くださいませ。真贋・鑑定済みのブランドショップより正規品を購入◎3l7.32.a8.h55
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