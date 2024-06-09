蝶ネクタイ チーフ 結婚式

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。蝶ネクタイとチーフのセットです。挙式・披露宴で1度のみ使用しました。光沢があってとても上品です。＊カラー：えんじ、ボルドー、ワインレッド＊柄・デザイン···無地＊チーフサイズ：23cm×23cm＊定価：5,390円(税込)使用済みの商品のため、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。#蝶ネクタイ#ボウタイ#ネクタイ#チーフ#結婚式#小物#アクセサリー
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