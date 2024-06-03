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BEAUTY＆YOUTH　UNITED ARROWS　スエード スタッズベルト
商品番号 M25911068360
商品名

BEAUTY＆YOUTH　UNITED ARROWS　スエード スタッズベルト
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ベージュ素材...スエードサイズ…全長1100mm×幅28mmBEAUTY＆YOUTH　UNITEDARROWSスエード　スタッズベルト10年くらい前に購入。当初は何回か使用してましたが最近はめっきり使わなくなりました。使用感あります。裏側のデニムの色移りがあります。バックルの跡あります。中古品のご理解のもとご検討下さい。
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