BEAUTY＆YOUTH　UNITED ARROWS　スエード スタッズベルト

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商品詳細
カラー...ベージュ素材...スエードサイズ…全長1100mm×幅28mmBEAUTY＆YOUTH UNITEDARROWSスエード スタッズベルト10年くらい前に購入。当初は何回か使用してましたが最近はめっきり使わなくなりました。使用感あります。裏側のデニムの色移りがあります。バックルの跡あります。中古品のご理解のもとご検討下さい。
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