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商品詳細
カラー···ブラック○アイテムLouisVuitton ルイヴィトン 長財布 モノグラム アンプラント ラウンドファスナー レザー 黒 ブラック ノワール ポルトフォイユクレマンス ラウンドジップ ゴールド金具 M60171シリアルナンバーSP2158○サイズタテ10cmヨコ19.5cm幅3cmカード入れ12コ札入れ3コ小銭入れ1コその他3コ
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