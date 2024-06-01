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ルイヴィトン　長財布　モノグラム　アンプラント　ラウンドファスナー　レザー　黒
商品番号 F65714984842
商品名

ルイヴィトン　長財布　モノグラム　アンプラント　ラウンドファスナー　レザー　黒
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック○アイテムLouisVuitton　ルイヴィトン　長財布　モノグラム　アンプラント　ラウンドファスナー　レザー　黒　ブラック　ノワール　ポルトフォイユクレマンス　ラウンドジップ　ゴールド金具　M60171シリアルナンバーSP2158○サイズタテ10cmヨコ19.5cm幅3cmカード入れ12コ札入れ3コ小銭入れ1コその他3コ
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