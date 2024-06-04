レッドムーン　革財布　黒　二つ折り

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商品詳細
中古です。味が出て柔らかくなり始めた頃です。使用感はあります。多少のキズ汚れは味だということでご容赦ください。大きな損傷はなくまだまだこれからの財布だと思います。
http://narcologia.ru/goods/tenet344663.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture670241.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle480025.html
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