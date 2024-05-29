28cm US企画 美品 希少 VANS SK8HI 海外正規品

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商品詳細
画像の商品VANSスニーカー海外正規品 SK8ハイ希少モデル購入して一度も外に履いて出ておりませんので非常に綺麗な状態です。まだまだ履いて頂けます。希少カラー/グリーンxブラック素材/スエードxキャンバスサイズ28cmです。中古品にご理解のある方のみ購入をお願い致します。お値引き無し、即購入OK、送料込み
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