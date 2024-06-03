60s 70s vintage jantzen パイル リブ S/S カットソー

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■フォロー割・リピート割について■☆フォローして頂きましたらコメントにてお伝え下さいませ、そちらのアイテムのお値段を5%引きさせて頂きます。☆リピーター様につきましては5%引きした上に、さらに300円引きさせて頂きますので、その旨をコメントにてお伝え下さいませ。■60s70svintagejantzenパイルリブS/Sカットソー■こちらは60s70svintageのjantzenのパイルカットソーです。シアンブルーのような綺麗な色合い。リブはホワイトとネイビーのツートン。タイト目のシルエットで、スポーティかつ大人な雰囲気です。パイルの生地感もまだしっかりしております。デニムやミリパンなどカジュアルなボトムスは勿論、スラックスなどの綺麗めなボトムスとも合うかと。年代物ですが、目立つ傷汚れ等ございません。■サイズ■(パイル生地特有の伸縮性が有ります)肩幅43身幅50着丈60袖丈22(cm)【他の出品商品】#iroの古着70s80s90sヴィンテージビンテージvintage古着us古着アメカジmadeinCANADAUSAユーロジャンセンChampionチャンピオンスポーツNIKEadidaspumaasicsトラックパンツトラックジャケットジャージGジャンLevi'sLeeデニムジーパン501505517スタプレ70年代80年代90年代#80s#90s#vintage