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60s 70s vintage jantzen パイル リブ S/S カットソー
商品番号 M72043555326
商品名

60s 70s vintage jantzen パイル リブ S/S カットソー
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■フォロー割・リピート割について■☆フォローして頂きましたらコメントにてお伝え下さいませ、そちらのアイテムのお値段を5%引きさせて頂きます。☆リピーター様につきましては5%引きした上に、さらに300円引きさせて頂きますので、その旨をコメントにてお伝え下さいませ。■60s70svintagejantzenパイルリブS/Sカットソー■こちらは60s70svintageのjantzenのパイルカットソーです。シアンブルーのような綺麗な色合い。リブはホワイトとネイビーのツートン。タイト目のシルエットで、スポーティかつ大人な雰囲気です。パイルの生地感もまだしっかりしております。デニムやミリパンなどカジュアルなボトムスは勿論、スラックスなどの綺麗めなボトムスとも合うかと。年代物ですが、目立つ傷汚れ等ございません。■サイズ■(パイル生地特有の伸縮性が有ります)肩幅43身幅50着丈60袖丈22(cm)【他の出品商品】#iroの古着70s80s90sヴィンテージビンテージvintage古着us古着アメカジmadeinCANADAUSAユーロジャンセンChampionチャンピオンスポーツNIKEadidaspumaasicsトラックパンツトラックジャケットジャージGジャンLevi'sLeeデニムジーパン501505517スタプレ70年代80年代90年代#80s#90s#vintage
http://narcologia.ru/goods/diamond329658.html
http://narcologia.ru/goods/waveform500617.html
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