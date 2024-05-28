BALMAIN✴ベルト

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BALMAIN(バルマン)のレザーベルトです✴お色はブラックでシンプルなデザインなので、合わせやすいと思います(*^^*)✨こちらなかなか使う機会がない為、大事に使って下さる方に是非お譲りしたいです☺✨＊こちら新品・未使用ですが、自宅保管の為箱に汚れがあります。神経質な方はご遠慮下さいませm(__)m