BALMAIN✴ベルト

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商品詳細
BALMAIN(バルマン)のレザーベルトです✴お色はブラックでシンプルなデザインなので、合わせやすいと思います(*^^*)✨こちらなかなか使う機会がない為、大事に使って下さる方に是非お譲りしたいです☺✨＊こちら新品・未使用ですが、自宅保管の為箱に汚れがあります。神経質な方はご遠慮下さいませm(__)m
http://narcologia.ru/goods/cryptographic446837.html
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