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BALMAIN✴ベルト
商品番号 S41695223086
商品名

BALMAIN✴ベルト
ブランド名 バルマン
特別価格 税込 15,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BALMAIN(バルマン)のレザーベルトです✴お色はブラックでシンプルなデザインなので、合わせやすいと思います(*^^*)✨こちらなかなか使う機会がない為、大事に使って下さる方に是非お譲りしたいです☺✨＊こちら新品・未使用ですが、自宅保管の為箱に汚れがあります。神経質な方はご遠慮下さいませm(__)m
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