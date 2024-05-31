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Aquascutum 本物の英国ストライプ 80sヴィンテージ ネクタイ
商品番号 J18815901078
商品名

Aquascutum 本物の英国ストライプ 80sヴィンテージ ネクタイ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

寸法・状態は必読です。カテゴリのサイズは参考にしないようお願いします。[概要]-アクアスのヴィンテージの英国製ネクタイです。-これが本物の英国ストライプの配色です。現行品で探してもまず見かけられないと思います。[状態]大剣先数センチのところでスレが見られますが、全体的に良好です。##tn00112
http://narcologia.ru/goods/unusable145274.html
http://narcologia.ru/goods/moped580768.html
http://narcologia.ru/goods/providence660094.html
Aquascutum 本物の英国ストライプ 80sヴィンテージ ネクタイ
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