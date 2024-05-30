【A|X アルマーニ エクスチェンジ】ロゴ　ニットマフラー

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商品詳細
ARMANIEXCHANGE【A|Xアルマーニエクスチェンジ】ロゴ ニットマフラー贈答にお使いいただけます。8NZ492ZMO1Zナイロン50％アクリル45%ウール5％上品なネイビー14960円→12000→①寒いなと感じた時、急に咳が出た時などに、マフラーやスカーフを首に巻いたり、膝掛けにしたりすれば、案外風邪をひかずに済むものです。自分を守ってくれるアイテムだと思います。②薄手のタイプなので、バックの中に入れておいてもかさばらず、とても重宝するマフラーです。男女兼用でお使いいただけます。③大切な方へのプレゼントにもオススメいたします。^^#ARMANIMAKO
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