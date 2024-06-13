未使用ダンヒルゴールド×シルバー金具レザーベルト

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未使用ダンヒルゴールド×シルバー金具レザーベルトサイズ92/36幅3cm素材レザーカラー画像参考黒大手リサイクルショップ購入コンディション未使用ですが少し型崩れ、レザー、金具に少しキズがあります画像でご確認くださいユーズドアイテムですのでご理解いただける方よろしくお願いします＊商品の状態に関してはあくまでも主観になります個人の感じ方には違いがあります★細かい事が気になる方神経質な方はご遠慮下さい☆小さなシミやほつれ、ニオイ等、見落としてしまうことがあります。ご理解くださいね。素材···本革