ディオール　入手困難　FOLD COMPACT WALLET

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···二つ折り71000円で新宿伊勢丹で購入しましたが、他の財布を購入したのでお譲りします。試用期間2ヶ月ほどカラーブラック箱 袋あり小銭入れ×1、札入れ×2、カード入れ×4横11cm縦9.5cm
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