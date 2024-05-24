極美品 ストーンアイランド レザー ベルト ロゴ型押し ブランドロゴ ブラック

○アイテムSTONEISLANDストーンアイランドベルトレザーブランドロゴロゴ型押しブラック黒○サイズ 幅3.5cm長さ87~97cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態多少の使用感、少しの剥がれはございますがまだまだお使い頂けるかと思います！＊あくまで古着なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○アイテム詳細ストーンアイランドのレザーのベルトです！！某有名リサイルショップで購入したものなので正規品になりますので、ご安心ください！デザインをとってもレザー・ロゴ型押しとストーンアイランドらしさ全開のアイテムです！この機会にいかがでしょうか？？○カラーブラック黒○素材レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。No.



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