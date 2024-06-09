クロコダイル ラウンドファスナー 長財布 ブラック

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商品詳細
クロコダイルラウンドファスナー長財布 ブラック派手な感じではなくシック\u0026エレガントという表現がぴったりな感じです。横19ｃｍ×縦１０ｃｍ×厚み２.５ｃｍ重さ：181g内側 真ん中から ファスナー小銭入れ×１ポケット×４ (札、通帳等入ります)カード入れ×１２
http://narcologia.ru/goods/Lincoln332902.html
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