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クロコダイル ラウンドファスナー 長財布 ブラック
商品番号 S28789930844
商品名

クロコダイル ラウンドファスナー 長財布 ブラック
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 11,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロコダイルラウンドファスナー長財布　ブラック派手な感じではなくシック\u0026エレガントという表現がぴったりな感じです。横19ｃｍ×縦１０ｃｍ×厚み２.５ｃｍ重さ：181g内側　真ん中から　ファスナー小銭入れ×１ポケット×４　(札、通帳等入ります)カード入れ×１２
http://narcologia.ru/goods/Lincoln332902.html
http://narcologia.ru/goods/conception921457.html
http://narcologia.ru/goods/flight301528.html
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