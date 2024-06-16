三味線撥　撥　バチ　ばち

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商品詳細
アクセサリー・パーツ···バチべっ甲バチ 七五本鼈甲先手元・プラスチック台[サイズ]開き 約13.4㎝全長 約23㎝才尻 約2.9㎝重量 約230g新品・未使用品です。汚れ、欠けはありません。未使用のまま和室の書棚引き出しに長期保管していましたので、外箱にシミがあります。この点にご理解いただける方、よろしくお願いします。
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