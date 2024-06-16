NEWERA LA ドジャース　59FIFTY キャップ　フラワー　ラベンダー

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《商品名》NEWERALOSANGELESDODGERS59FIFTYCAPニューエラロサンゼルス ドジャース59FIFTY キャップ 《カラー》OGブルー(ボディ)ホワイト(ロゴ)ラベンダー(つば裏)《サイズ》71/8(56.8cm)《状態》未使用《特徴》LAロゴにフラワー刺繍がデザインされた国内未発売ニューエラキャップ。1988ワールドシリーズサイドパッチ仕様。カラー···ブルー形···ベースボール#野球#メジャー#キャップ#LA#ロサンゼルスドジャース#プロ野球#阪神#MLB#大谷翔平#ニューエラ#NEWERA#supreme#USA#パドレス#WBC#侍ジャパン#日本代表#レプリカ#ユニフォーム#ミズノ#ダルビッシュ有#戸郷翔征#松井裕樹#佐々木朗希#大勢#大谷翔平#伊藤大海#山本由伸#栗林良吏#今永昇太#湯浅京己#宇田川優希#高橋宏斗#宮城大弥#高橋奎二#甲斐拓也#大城卓三#中村悠平#山田哲人#源田壮亮#牧秀悟#中野拓夢#岡本和真#山川穂高#村上宗隆#近藤健介#周東佑京#ヌートバー#吉田正尚#鈴木誠也#北海道日本ハムファイターズ#東北楽天ゴールデンイーグルス#埼玉西武ライオンズ#千葉ロッテマリーンズ#オリックスバファローズ#福岡ソフトバンクホークス#読売ジャイアンツ#東京ヤクルトスワローズ#横浜DeNAベイスターズ#中日ドラゴンズ#阪神タイガース#広島東洋カープ#サンディエゴパドレス#ロサンゼルスエンゼルス#シカゴカブス#ボストンレッドソックス#セントルイスカージナルス