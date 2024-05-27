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商品詳細
人間国宝三代徳田八十吉(正彦)・碧明釉ぐいみ・共箱・九谷焼三代徳田八十吉(正彦）・碧明釉ぐいみ・経年の汚れがあります。・裏に陶印があります。・寸法 径約6.5ｃｍ 高さ約4ｃｍ・共箱・画像を確認の上ご入札ください。
http://narcologia.ru/goods/stealth300276.html
http://narcologia.ru/goods/response246042.html
http://narcologia.ru/goods/ordering480979.html
人間国宝三代徳田八十吉(正彦)・碧明釉ぐいみ・共箱 | www.piazzagrande.it
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