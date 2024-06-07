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商品詳細
60s70sUSA製BSAボーイスカウトブラスバックルコットンウェブベルトガチャベージュ真鍮アメリカ古着080923aw249です。60年代から70年代頃のボーイスカウトガチャベルトです。ベルトカラーはベージュ、コットン生地です。金属部分は真鍮特有の経年変化したゴールドカラー、MADEINUSA、SOLIDBRASSと刻印が入っています。使用感や細かな傷や擦れなどございます。詳細画像にてご確認ください。【表記サイズ】記載なし【素材】真鍮【採寸サイズ】全長：約114.2cm＊バックル含む幅：約3.2cm
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http://narcologia.ru/goods/perpetual509346.html
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60s70s USA製ボーイスカウトコットンガチャベルトベージュ真鍮 aw249 | フリマアプリ ラクマ
60s70s USA製ボーイスカウトコットンガチャベルトベージュ真鍮 aw249
60s-70s USA製 BSA ボーイスカウト ブラスバックル ウェブベルト ガチャ 真鍮 カーキ グリーン アメリカ古着 040721ss207 | 古着屋ataco garage powered by BASE
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BSA
60〜70's BOY SCOUTS OF AMERICA USA製 ブラスバックル ガチャベルト
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