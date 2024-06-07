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60s70s USA製ボーイスカウトコットンガチャベルトベージュ真鍮 aw249
商品番号 B83686021883
商品名

60s70s USA製ボーイスカウトコットンガチャベルトベージュ真鍮 aw249
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,968 円
在庫状況 あり

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商品詳細

60s70sUSA製BSAボーイスカウトブラスバックルコットンウェブベルトガチャベージュ真鍮アメリカ古着080923aw249です。60年代から70年代頃のボーイスカウトガチャベルトです。ベルトカラーはベージュ、コットン生地です。金属部分は真鍮特有の経年変化したゴールドカラー、MADEINUSA、SOLIDBRASSと刻印が入っています。使用感や細かな傷や擦れなどございます。詳細画像にてご確認ください。【表記サイズ】記載なし【素材】真鍮【採寸サイズ】全長：約114.2cm＊バックル含む幅：約3.2cm
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60〜70's BOY SCOUTS OF AMERICA USA製 ブラスバックル ガチャベルト

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