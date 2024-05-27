■新品限定特価■HORWEEN社！クロムエクセル牛革！ラウンドウォレット BK

カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革■Horween社とは…Horween社はアメリカ北部イリノイ州シカゴの老舗タンナーです。1905年創業以来、100年以上にわたり、北米唯一のシェルコードバンのタンナーとして名をはせています。徹底した変わらぬ伝統手法でなめす皮革に関しては、他社の皮革と比較出来ぬほど美しく繊細かつ屈強な面も持ち合わせる唯一無二の存在感があります。■クロムエクセルレザーとは…クロムエクセルレザー（Chromexcel）とは、今から約100年前に開発された手法で、原皮を“コンビなめし”という方法でなめし、牛脂、植物性脂,魚脂などの油脂をブレンドしたオイルを塗り込んで仕上げた牛革の、アメリカHorween社が有する製品名になります。●日本製・HORWEEN社 クロムエクセル 牛革 ラウンド 長財布●品番：HC-103●素材：クロムエクセル(HORWEEN社製牛革)・YKKファスナー●カラー：ブラック●サイズ(約)：21×10×2.5㎝●重量(約)：200ｇ●収納：カード入れ×6・札入れ×2・小銭入れ×1・ポケット×2●製造：日本製●専用箱■ご注意※天然素材に付き写真の柄とは、裁断によって個々に変わる事はご理解ください。※商品の性質や構造上により、小さい傷、シワなどが生じる場合がございます。お客様感謝企画開催！当社商品限定にて金運＆財運＆幸運アップで、今季大流行の1万円、1億円のフルゴールドプレートどちらかランダムに一点おまけとしてプレゼント大放出いたします。縁起物として財布に入れておきたい場合は、長財布などをご使用ください。数量には限りがあり、無くなり次第この企画は終了となりますので、これを機会に幸運プレートをGETしてください。#新品未使用 #財布 #限定特価#匿名配送#送料込み #即購入歓迎#コメント不要



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