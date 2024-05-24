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- 新品未使用 ネイバーフッド Tシャツ neighborhood サックス Ｌ
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商品詳細
柄・デザイン···無地袖丈···半袖ネック···Uネックneighborhood23ssNH.TEESS-1の商品となります。カラー、サックス。減産により大きく数量が減らされた商品です。公式販売店オンラインにて購入致しました。ご検討よろしくお願い致します。また、写真10枚目の赤丸部にて収納袋にテープ痕があります。商品取り出し確認しましたが、汚れ等はありませんでした。タバコ吸いません。ペット飼育しておりません。#ネイバーフッド#NEIGHBORHOOD#TシャツsupremeシュプリームSTUSSYステューシーwtapsダブルタップスNEIGHBORHOODネイバーフッドDESCENDANTディセンダントunionユニオンアママニエールNIKENIKESBナイキdunkダンクニューバランスnewbalance
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