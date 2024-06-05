VETEMENTS ヴェトモン 17ss Tシャツ STAFF

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VETEMENTSのTシャツです。貰い物ですがほとんど着なかったので出品します。1枚目のように少し白くなっているところもあります。即購入、値引き交渉も可能です。専用などはできませんので値段交渉中など対応中でも早い者勝ちとさせていただきますので、ご了承の程よろしくお願いします。また仕事の関係上すぐに返信ができないことが多いです。タイミングを見て金額は下げていく予定なのでお気に召されましたら購入していただければ幸いです。出品物は中古品ですので神経質な方のご購入はお控えください。すり替えなどのトラブル防止のため、返品や返金はお受けしておりませんので必ずご理解の上でご購入お願いいたします。箱に小傷やヘコみ等がある場合がございます。ご了承の上ご購入いただきますようよろしくお願いします。メッセージのやり取りは迅速に行うつもりですが、仕事等で返信が遅れてしまうこともあります。ご不明な点があれば、お気軽にお声掛けください。気持ちの良い取引ができるよう心掛けますので、よろしくお願いします。カラー···ブラック